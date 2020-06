Salcef Group si aggiudica gara RFI per raddoppio AV/AC Napoli-Bari

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) hala gara d'appalto per la realizzazione delferroviario sulla linea, in particolare la tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano di circa 20 chilometri.La gara è stata assegnata alla ATI Associazione Temporanea di Imprese, composta dalle società(quest’ultima appartenente al Gruppo Salcef). Ora si attende l’espletamento degli adempimenti di legge per la firma del contratto.Ildella gara è didi cui laaggiudicata da Salcef Group ammonta a, somma che va ad aggiungersi al precedente contratto d’appalto già assegnato definitivamente nel 2019 ad altra ATI in cui Salcef partecipa per 16 milioni di euro e relativo ai lavori per la velocizzazione della tratta Frasso – Telesino, lavori non ancora iniziati.Salcef, sulla linea ferroviaria AV Napoli-Bari, porta così il propriodi euro, a fronte di opere integralmente rappresentate da lavori rientranti nelle attività Core del Gruppo: Armamento, Trazione Elettrica, Sottostazioni, Segnalamento ed Impianti per la trasmissione di energia.