In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,74%) e si attesta su 27.368,08 punti, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata il 1 di questo mese; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 3.213,54 punti. Buona la prestazione del(+0,78%); sui livelli della vigilia lo(-0,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,20%),(-2,36%) e(-2,14%).del Dow Jones,(+3,08%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,90%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,49%.Sensibili perdite per, in calo del 3,31%.In apnea, che arretra del 3,14%.Tra i(+4,02%),(+3,49%),(+3,35%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,92%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,85%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,11%.Affonda, con un ribasso del 6,47%.