Italiaonline, sottoscritto accordo di collaborazione con CAT Confcommercio Bari

(Teleborsa) - Supportare le aziende pugliesi del commercio, del turismo e del terziario attraverso l'apprendimento del sapere digitale. Questo l'obiettivo dell'accordo sottoscritto da, internet company italiana leader nelle soluzioni digitali per le imprese, e, ente di formazione per le attività del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese della Confcommercio della Provincia di Bari.In seguito all'intesa, – spiega Italiaonline in una nota – glipotranno contare sulla consulenza di professionisti accreditati ed esperti del mondo del digital marketing e accedere a workshop e webinar altamente qualificati, sullanata dalla. Ideata appositamente per la diffusione all'interno delle aziende di competenze di digital strategy, advertising online ed e-commerce, la piattaforma ha lo scopo di illustrare alle piccole e medie imprese, come incrementare il proprio business attraverso gli strumenti che il digitale mette a disposizione.favorirà inoltre l'incontro dei propri iscritti con i consulenti Italiaonline al fine di valutare le proposte di comunicazione digitale più adatte all'attività commerciale di ciascuno, con consigli individuali e proposte di soluzioni personalizzate.Il progetto – conclude la nota – coinvolge anche lee si pone come concreto contributo alla diffusione della cultura digitale tra gli associati.