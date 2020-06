Borsa di New York chiude in forte calo

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di passione per Wall Street, che ha interrotto la serie positiva di sei rialzi consecutivi, anche per l'attesa delle decisioni di politica monetaria della Fed. Ilè in calo (-1,09%) a 27.272 punti; chiude in retromarcia l', che scivola a 3.207 punti. In frazionale progresso il(+0,66%); Poco sotto la parità l'(-0,26%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,59%),(-2,51%) e(-2,12%).Al top tra i(+3,16%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,94%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,89 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,70%.Sensibili perdite per, in calo del 3,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,62%),(+3,47%),(+3,24%) e(+3,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,68%.In apnea, che arretra dell'8,67%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,66%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,11%.