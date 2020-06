Il comparto media dell'Italia si muove verso il basso (-0,82%), giornata in discesa per Mediaset

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Mediaset

RCS

Ftse SmallCap

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'Ilsi attesta a 8.703,5 al di sotto di 71,58 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,40%, dopo un inizio di seduta a quota 195.Tra leitaliane, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,82% sui valori precedenti.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Tra le azioni del, si muove verso il basso il, con una flessione dell'1,00%.