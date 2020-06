Il settore beni personali a Milano viaggia molto alto (+1,58%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino principale

Moncler

mid-cap

Brunello Cucinelli

Tod's

bassa capitalizzazione

Aeffe

Bialetti Industrie

Geox

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,58%, dopo la chiusura di ieri a quota 72.833,1.L'intanto guadagna lo 0,72%, dopo un inizio di seduta a quota 1.021.Nel, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,96%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,48% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,51%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,06%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,65%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,98%.