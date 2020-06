Limature per il comparto tecnologico a Milano (-0,62%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

mid-cap

Sesa

Ftse SmallCap

Esprinet

Eems

TAS

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa l', mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 88.814,3, in calo dello 0,62% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 636, dopo aver iniziato gli scambi a 639.Tra i titoli del, giornata incolore per, che chiude la giornata del 10 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,14%.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,53%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,26%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,24% sui valori precedenti.