Limita le perdite Wall Street

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 27.157 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l', che si posiziona a 3.203 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In denaro il(+1,09%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,10%),(-1,94%) e(-1,67%).Tra i(+3,27%),(+2,64%),(+2,38%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,94%.In caduta libera, che affonda del 2,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,38 punti percentuali.(+7,90%),(+3,63%),(+3,27%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,32%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,58%.Sensibili perdite per, in calo del 5,64%.In apnea, che arretra del 4,82%.Tra i datisui mercati statunitensi, si attende dagli Stati Uniti la, prevista domani nel pomeriggio alle 14:30, che secondo le stime sarà di 0,1%.È previsto dagli Stati Uniti l', atteso venerdì alle 16:00, che secondo le stime sarà di 75 punti.