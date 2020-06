Newco Alitalia: percorso avviato ma tortuoso

(Teleborsa) - Il percorso che conduce allaè tecnicamente definito dai ministeri coinvolti,, ma non è chiaro se e quali soggetti privati concorreranno da subito al progetto di rilancio. Nel contempo non si placano le polemiche sugli aiuti di Stato, mentre sull’operazione che porterànelle casse nel nuovo soggetto pende il giudizio della, che ha già fatto rilevare come Alitalia sia da considerarsi aziendae i finanziamenti varati per il salvataggio sono soggetti a restituzione.In Europa, frattanto,, hanno fruito di liquidità statali condite ad altre formule di finanziamento e agevolazioni.(Ryanair, easyJet, Volotea, Vueling, Blue Air e Norwegian) che rappresentano piú del 50% del traffico aereo italiano di corto raggio, protesta contro i criteri di sostegno decisi dal Governo al trasporto aereo che, viene sottolineato, favoriscono i soli vettori che hanno sede in Italia creando disparità nell’offerta di mercato.All’orizzonte la necessità di rifidelizzare i viaggiatori dopo il blocco da pandemia e la ripresa dei voli a ridossa della stagione estiva. Una ripartenza lenta e ponderata, commisurata alla domanda inizialmente prevista ben inferiore al trend ante-lockdown. In tale situazione si levano le richieste di alcuni governatori, che reclamano specificamente la presenza di Alitalia negli aeroporti delle regioni di competenza in ragione del principio di continuità territoriale.Alla proposta del sardo, che vorrebbe Air Italy in liquidazione confluire nella Newco Alitalia, si aggiunge la richiesta del sicilianoper il collegamento con Trapani e quello del pugliesea sostegno della rotta su Brindisi.