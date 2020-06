Vola il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,17%), seduta effervescente per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Ftse MidCap

Inwit

bassa capitalizzazione

Acotel

(Teleborsa) - Mette il turbo l'che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'che mostra un timido +0,44%, dopo la chiusura di ieri a quota 270.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 209,1 punti dopo un inizio di giornata a quota 9.769,1.Nel, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,79%.Tra le azioni del, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,83%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, scambia in profit, che lievita dell'1,16%.