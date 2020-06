Bankitalia, Angelini riprende banche su "ritardo" prestiti con garanzia

(Teleborsa) - Ilha reagito lentamente all'emergenza maal carico di lavoro esercitato dai decreti governativi per garantirealle imprese., capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, in audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul, ha fatto il punto della situazione sull'messe in campo in risposta all'emergenzanel settore del credito alle attività economiche.Non sono passati inosservati idi credito nell'erogazione dei prestiti con. "Abbiamo appena inviato una comunicazione a un gruppo diche presentano un numero di erogazioni in rapporto alle richieste ricevute inferiore al valore mediano del sistema – ha spiegato– richiediamo loro dieventuali cause di ritardo imputabili a loro".Angelini lascia quindi sospeso il giudizio sui prestiti con: "deve essere espresso con cautela perché questo meccanismo per il credito alle PMI si è avviato con difficoltà anche se ora sembra si sia messo in moto", ha puntualizzato. Anche se il dirigente della Banca d'Italiaal decreto Liquidità introdotti: "riteniamo che essendo la macchina avviata è molto probabile che questi rallentamenti, se pure ci saranno, non saranno delle dimensioni di quelli che abbiamo visto nel mese di maggio".Nel dettaglio, il dirigente della Banca d'Italia ha spiegato che "introduconoche possonoo possono portare al". Questo perché "pur essendo in presenza di una garanzia del 100%, alcune banche temono il rischio legale legato ad erogare a chi non ha merito di credito". E con tale riferimentosulla materia: "la mancanza di una norma che faccia salve esplicitamente le banche è uno dei motivi per cui le banche dichiarano di voler guardare le pratiche con attenzione".Per Angelini, comunque, è necessario chiarire ledopo le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Liquidità: "qui il lavoro da fare c'è sicuramente. Ilè al lavoro su questo fronte e siamo fiduciosi". In particolare, Angelini specifica che è "presumibile che sarannoalle domande presentate da parte dei debitori e alle istruttorie degli intermediari, che andranno adeguatamente gestite per evitare nuovi rallentamenti".Il capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia ha riferito che ilapplicato sui– con punte dell'1,9% ma solo nell'1% dei casi – mentre gli altri finanziamenti previsti dal dl Liquidità e dal dl Cura Italia hanno un tasso medio rilevato del 2,4% circa.Infine un monito sulledell'emergenza Coronavirus sugli istituti di credito: sono imprese come le altre, e saranno colpite dalla crisi come le altre" – ha detto Angelini – le simulazioni che abbiamo non sono rassicuranti". E ha aggiunto:".