Eurogruppo: si torna a discutere di Unione bancaria e riforma del MES

(Teleborsa) - Dopo la pausa "forzata" a causa del, all'ordine del giorno dell'incontro di oggi pomeriggiotorna il rafforzamentoe, secondo diversi fonti, anche della riforma delSi riprende dal vertice di gennaio, quando il Governo italiano aveva bloccato il nuovoin attesa di completare tutto il pacchetto di rafforzamento dell’unione bancaria e monetaria. Il Ministro, infatti, era riuscito sia a ottenere il rinvio dell’accordo politico sul nuovo MES che le modifiche alla riforma, come ad esempio quelle sulle cosidette ‘’, le clausole di azione collettiva che regolano la rinegoziazione dei titoli del debito pubblico.Si parlerà quindi anche, l'assicurazione europea dei depositi bancari già bocciata dal Ministro Gualtieri nella sua proposta tedesca, e del, lo strumento di bilancio pensato per finanziare pacchetti di riforme strutturali e investimenti pubblici per rafforzare la crescita potenziale delle economie della zona euro e la resilienza della moneta unica di fronte agli shock economici.L'incontro di oggi sarà anche l'occasione per tornare a discutere del. Negli ultimi giorni c'è stata la frenata della Germania che attraverso il suo Ministro delle Finanze Olafha chiesto di ridimensionare il fondo di ripresa, e quindi riportarlo aidi euro previsti dall'accordo franco-tedesco.