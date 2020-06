Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

materie prime

beni industriali

viaggi e intrattenimento

Diasorin

CNH Industrial

Atlantia

Pirelli

Telecom Italia

OVS

doValue

Autogrill

Saras

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Nel frattempo, Wall Street continua a scivolare, con un tonfo dell'del 3,68%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.734,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 36,57 dollari per barile, con un ribasso del 7,65%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,44%.in caduta libera, che affonda del 4,47%, pesante, che segna una discesa di ben -3,99 punti percentuali, e seduta drammatica per, che crolla del 4,71%.A Milano, forte calo del(-4,81%), che ha toccato 18.807 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 20.540 punti, in netto calo del 4,66%.Pessimo il(-4,03%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-3,81%).Scivolano sul listino milanese tutti i settori.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-7,25%),(-6,70%) e(-6,50%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 2,32%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,82%.Sotto pressione, che accusa un calo del 9,16%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,54%.In apnea, che arretra dell'8,21%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,24%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,34%.Affonda, con un ribasso del 7,50%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, in Regno Unito sarà annunciatoalle 08:00 di domani che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.Domani alle 08:45,, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo, per il quale gli analisti stimano 0,2%. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori su un periodo predefinito.Domani alle 09:00,, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.