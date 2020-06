Giornata drammatica a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, che scambia con una pesante flessione del 5,41%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, locrolla del 4,47%, scendendo fino a 3.047,62 punti. Pessimo il(-3,54%), come l'S&P 100 (-4,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-7,08%),(-6,20%) e(-6,19%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,66%.In caduta libera, che affonda del 7,55%.Tra i(+3,26%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,29 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla dell'8,64%.Sensibili perdite per, in calo del 7,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, alle 08:00 di domani verrà distribuito il dato sulla Produzione industrialeche, secondo gli analisti, sarà di -15%.Si attende dalla Francia la, prevista domani alle 08:45 che, in base alle analisi degli esperti del settore, èÈ previsto dalla Spagna l', atteso domani alle 09:00.