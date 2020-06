Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia si muove verso il basso (-4,24%), in forte calo Biesse

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

listino principale

Prysmian

Nexi

Leonardo

media capitalizzazione

Aeroporto di Bologna

Fincantieri

Guala Closures

Ftse SmallCap

Biesse

Indel B

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 27.800 perdendo -1.216,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 785, dopo un avvio di sessione a 801.Nel, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,45% sui valori precedenti.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 7,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,59%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 7,59% sui valori precedenti.In caduta libera, che affonda del 7,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,63 punti percentuali.