Lavoro, Catalfo: "Proposta riforma ammortizzatori sociali e detassazione rinnovi contratti"

(Teleborsa) - "Riforma degli ammortizzatori sociali, detassazione dei rinnovi contrattuali, rafforzamento del contratto di solidarietà espansiva, staffetta generazionale". Questi i pilastri del "programma per il lavoro" proposto dalin vista degliper "puntare al rilancio del Paese".Riguardo alle misure finora prese dal Governo Catalfo, intervistata da Radio anch'io, ha affermato che insono arrivatepresentate dai nuclei familiari. Sull'ipotesi di una proroga rispetto al termine del 30 giugno per le richieste, il Ministro ha sottolineato che "questa misura va incontro all'emergenza, non è per il futuro" dal momento che "c'è già una misura strutturale che è il".Sul fronte della, Catalfo ha annunciato che adesso "è entrata a regime" con l'erogazione di ". Nei prossimi giorni si cercherà di pagare tutti". Il Ministro ha, tuttavia, evidenziato che sono state scoperte numerose truffe, "circa, qualcuna per lavoro fittizio, certe da aziende inesistenti, altre con comunicazioni di assunzioni retroattive". In ogni caso, ha sottolineato Catalfo, "la cig è servita a centinaia di migliaia di aziende e ad integrare il reddito di milioni di lavoratori".