Saipem, Cao: "Pronti a competere nell'era post-Covid"

Saipem

(Teleborsa) - Le scelte disi sono rivelate vincenti e la società oggi, grazie alla sua diversificazione ed l percorso intrapreso verso la transizione energetica. E' quanto spiegato da, Amministratore delegato del Gruppo di San Donato, in una intervista a Energy Intelligence, testata indipendente specializzata nel mondo dell’energia.“La pandemia ha colpito non solo l'economia globale e il settore energetico, in particolare il petrolio, ma la società in generale", ha ricordato l'Ad, aggiungendo che Saipem in questi ultimi anni ha sviluppato una sorta diLa capacità di adattarsi ad un contesto in evoluzione deriva dalprescelto quale, che punta sulladelle attività - dall'energia alle infrastrutture - delle aree geografiche e della base clienti, riducendo il peso del settore oil&gas. "Il risultato è che oggi circa ildell’azienda è costituito da, quindi gas e rinnovabili", ha affermato Cao.Il manager parla anche di unadi Saipem, frutto della "scelta strategica di supportare lamettendo a frutto le nostre, l’intelligenza creativa, lee la sinergia nell'impiego dei nostri asset". Una strategia che ha consentito di creare unalungo l'intera catena del valore del, mentre le tecnologie disruptive di Saipem - ha spiegato - si sono rivelate un successo nelle, ad esempio nella costruzione di parchi eolici ad alta quota ed off-shore, nei sistemi di ced anche nel campo delle,dall'alta velocità ferroviaria a porti, strade e sistemi idrici complessi., ha concluso l'Ad conclude Cao, sottolineando che "il prossimo futuro richiederà la ridefinizione dei paradigmi operativi attraverso le leve tecnologiche" e che "la gestione di progetti che impiegano grandi forze di lavoro sarà uno dei grandi temi".