Andamento sostenuto per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+2,75%), corre Juventus

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 28.384,6 e sta trattando a 29.606,7, balzando del 2,75% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 167 dopo un avvio a quota 164.Tra leitaliane, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,36% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%.Incandescente i, che vanta un incisivo incremento del 2,80%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,01%.