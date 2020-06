Il comparto beni industriali a Milano brillante (+2,26%), si concentrano gli acquisti su Atlantia

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 26.475,2, balzando del 2,26% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 16 punti, dopo un avvio a quota 766.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,06%.Decolla, con un importante progresso del 3,81%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,24%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,46%.Svettache segna un importante progresso del 2,97%.Vola, con una marcata risalita del 2,21%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,41%.Brilla, con un forte incremento (+4,18%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,25%.