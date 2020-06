Oxfam, lunedì 15 giugno Stiglitz presenta rapporto su ricetta fiscale per ripresa post-Covid

(Teleborsa) - Promuovere una maggiore equità del sistema didelle, porre una battuta d’arresto ale favorire una governance più inclusiva, legittima e rappresentativa della cooperazione fiscale tra i Paesi.Sono le linee guida del nuovo rapporto, che sarà lanciatonel corso della conferenza stampa virtuale, promossa dalla Commissione indipendente per la riforma della fiscalità internazionale d’impresa () eIl dossier sarà presentato alla stampa internazionale da, docente alla Columbia University e Premio Nobel per l’economia nel 2001,docente all’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) alla Paris School of Economics,, docente di economia all’Università “Jawaharlal Nehru” di Nuova Delhi,, presidente ICRICT, con la moderazione di, direttrice dell’ufficio di Oxfam International a Washington DC.