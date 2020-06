Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'registra un rialzo dell'1,25%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,126. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +184 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,40%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,49%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,43%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 20.623 punti.Poco sopra la parità il(+0,3%); sulla parità il(+0,12%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,14%),(+2,06%) e(+1,89%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,07%) e(-0,56%).di Milano, troviamo(+3,87%),(+3,61%),(+3,51%) e(+2,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.del FTSE MidCap,(+5,33%),(+3,88%),(+3,51%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,86%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.