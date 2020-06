Tonfo di Wall Street: accusa calo più marcato a tre mesi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con un mercato che si interroga sulla ripresa dell'economia e tema una seconda ondata di contagi da coronavirus. Ilaccusa un ribasso del 6,90%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, l'è crollato del 5,89%, scendendo fino a 3.002 punti.Pessimo il(-5,01%); sulla stessa tendenza, in forte calo l'(-5,69%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-9,45%),(-8,18%) e(-7,74%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,43%.Seduta drammatica per, che crolla del 9,87%.Sensibili perdite per, in calo del 9,16%.In apnea, che arretra del 9,10%.mette a segno un +3,24%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -15,51%.Tonfo di, che mostra una caduta del 10,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 10,89%.Affonda, con un ribasso del 10,44%.