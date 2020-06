Wall Street apre in rally

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo il tonfo della vigilia. Restano in primo piano i timori per l'arrivo di unadi Covid-19, ma il mercato dovrebbe rialzare la testa grazie aIl dato sui prezzi import-export è risultato migliore delle attese, mentre si attende il dato sullaA New York ilmostra un guadagno del 2,95%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi avviata martedì scorso; sulla stessa linea lo, che con il suo +2,56% avanza a quota 3.078,95 punti. Su di giri il(+2,38%), come l'S&P 100 (2,4%).(+4,17%),(+3,54%) e(+3,48%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+10,86%),(+5,78%),(+4,57%) e(+4,40%).Tra idel Nasdaq 100,(+15,37%),(+7,77%),(+5,38%) e(+5,25%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, si attende dagli Stati Uniti la, prevista questo pomeriggio alle 16:00, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 75 punti.