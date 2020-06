Coronavirus, Speranza annuncia firma contratto per 400 milioni dosi vaccino

Astrazeneca

(Teleborsa) -ordinano adnato dagli studi dall'Lo ha annunciato il Ministro della Salute,, in occasione degli Stati generali, confermando di aver sottoscritto il contratto, assieme agli altri Ministri competenti, per l'approvvigionamento del vaccino da destinare a tutta la popolazione europea."Come è noto il coronavirus è un nemico molto insidioso e abbiamo detto che il vaccino è l'unico vero rimedio", ha affermato il Ministro, aggiungendo. Nella fase di sviluppo e produzione coinvolte anche imprese italiane, in particolare la Ibrm di Pomezia."Ladi dosi - ha spiegato su Facebook Speranza - arriverà. "L'impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima tranche di dosi"."Con la firma di oggi - sottolinea - arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid 19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi"sta cercando di incrementare la capacità produttiva per, ha spiegato, Presidente di AstraZeneca Italia, aggiungendo che Il vaccino al momento è già in fase sperimentale sull'uomo e l'obiettivo è fornire un accesso al vaccino "ampio, equo e no profit".