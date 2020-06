Wall Street chiude brillante

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per Wall Street, che rimbalza con vigore, dopo il crollo i giovedì. A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,9%), che raggiunge i 25.606 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.041 punti.In rialzo il(+0,79%); sulla stessa linea, sale l'(+1,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,01%),(+2,71%) e(+1,95%).del Dow Jones,(+11,48%),(+5,04%),(+3,99%) e(+3,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,02%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.(+16,41%),(+8,58%),(+5,25%) e(+4,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.