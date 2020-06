Lavoro, allarme FMI: "Quasi 100 milioni di posti a rischio"

(Teleborsa) -è stato e saràin termini di. Secondo una stima del FMI sono rischiodi posti di lavoro, pari aldella forza lavoro mondiale. E' quanto emerge dal paper del- "Who will Bear the Brunt of Lockdown Policies? Evidence from Tele-workability Measures Across Countries" - che affronta l'impatto dei cambiamenti imposti dal lockdown e le conseguenze dello smart working in 35 Paesi.- I settori più colpiti dal lockdown sonocon circa 17,6 milioni di posti di lavoro a rischio. Segue ilall'ingrosso ed al dettaglio con oltre 13,9 milioni di lavoratori a rischio. Seguono. I settori che si prestano meglio al telelavoro sono, invece, quelli legati all'informazione e alla comunicazione, alla finanza, ai servizi assicurativi e professionali. In generale tutti quelli che richiedono meno contatto fisico e più dipendenti da tecnologia e strumenti digitali.- In cima alla lista dei Paesi con il più basso tasso di telelavoro figurano. Tra le economie avanzate i fanalini di coda sono, invece,mentre i Paesi nordici e Singapore, con il loro elevato sviluppo digitale, presentano il più alto tasso di smart working.- Dallo studio emerge che il "lavoratore da casa" è generalmente. Sotto questo punto di vista l'emergenza coronavirus "potrebbe esacerbare le disuguaglianze" ed avere "effetti prolungati e negativi su salari e sicurezza lavorativa".- Riguardo all'impatto futuro della crisi, l'FMI ipotizza che l'emergenza ridisegnerà l'offerta dei servizi, privilegiando le penalizzando alcuniche ancoracommercio al dettaglio, turismo, ristorazione e servizi personali.