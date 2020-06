Recovery Fund in salita. Si valuta proposta tassa europea

(Teleborsa) - Si continua a parlate deldestinato a sostenere la ripresa nei prossimi sette anni (2021-2027) ed a carico del bilancio europeo. Lesono ancora, sia sul fronte dell'impiego che sul finanziamento, fra le varie ipotesi, spunta quella di una. Una cosa è certa, ildel 19 giugnoE' quanto emerso dagli Stati generali, convocati dal Premier Conte a Villa Doria Panphili a Roma, che ha visto l'intervento delle massime istituzioni europee.Il Presidente del Consiglio europeoha avvertito che non bisogna "sottovalutare la difficoltà dei negoziati" epoiché persistono "su vari punti chiave della trattativa. Poi ha fatto cenno al concetto died ha auspicato che ciascun Paese porti avanti un. "Rafforzare l'Italia significa rafforzare anche l'Europa", ha concluso.Il, nella conferenza stampa conclusiva, ha affermato: "Se riuscirò a portare a casa il Recovery fund che prevede ingenti risorse, sarà una vittoria", ed ha fatto appello alle opposizioni affinché "con i Paesi Visegrad nell'interesse nazionale".Per ili "fondi europei non potranno mai essere gratuiti" ed. "L’Italia contribuirà sempre in misura importante al finanziamento delle iniziative comunitarie, perché è la terza economia dell’Unione", ha concluso.Intanto emergeche possa consentire a Bruxelles, nel 2028, di r(o Recovery Fund). Sino ad oggi, il bilancio europeo è stato finanziato perlopiù con contributi proporzionali degli Stati membri ed in minima parte con i diritti delle emissioni di CO2 a carico delle imprese.Secondo il quotidiano La Repubblica, vi sarebbero varie ipotesi: da unache operano sul mercato europeo (gettito atteso 10 miliardi) ad una tassanon riciclabile (entrate attese 7 miliardi) o, ancora, una revisione dei(ricavato 10 miliardi). Poi vi sono altre ipotesi che peserebbero all'esterno: dalla, osteggiata da Trump e scarsamente fruttuosa (gettito appena 1 miliardo) alla, che prevede di far pagare i diritti di emissione di CO2 sulle merci importante da altri Paesi. Quest'ultima potrebbe portare in cassa risorse ampie (fino a 14 miliardi), ma scatenerebbe una guerra commerciale, soprattutto con gli USA.