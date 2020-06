Bankitalia, ad aprile debito sale a 2.467 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di aprile il debito delleè aumentato dirispetto al mese precedente, risultando pari aLo ha reso noto laL'incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (17,7 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (16,8 miliardi, a 46,9); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno nel complesso aumentato il debito di ulteriori 1,4 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato diquello delledi 0,8 miliardi e quello deglidi 0,1 miliardi.Rispetto al mese precedente, la vita media residua del debito è rimasta costante aLa quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia è aumentata di 0,6 punti percentuali, al 18 per cento.Bankitalia rende noto anche che nel quarto mese dell'anno, lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 24,2 miliardi, in diminuzione del(-6,2 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2019, risentendo della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposta dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità" e del peggioramento del quadro macroeconomico.Nei primiinvece, sono state pari an diminuzione del 2,8 per cento (-3,4 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.