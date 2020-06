Brexit, "inversione" sui controlli doganali

(Teleborsa) - Dopo mesi dicon le trattative che procedono aanche in scia all'esplosione del coronavirus, torna sotto i riflettori lacon annessi nodi da sciogliere per definire quello che sarà ormai ricordato come ilOggi, lunedì 15 giugno, nel primo pomeriggio prenderà il via un nuovo round di colloqui di alto livello tra i rappresentanti del Regno Unito e quelli dell’Unione europea. A partecipare il Presidente del Consiglio europeo Charlesil Presidente della Commissione europea Ursulae, ovviamente, il Primo ministro britannico Borisstando a quanto ha riferito nelle scorse ore su Twitter il Portavoce di Michel.Nel frattempo, il Governo britannico ha formalizzato la decisione disull'introduzione in un'unica soluzione dei controlli di frontiera sulle merci importate dall'UE a partire dal gennaio del 2021; indicando invece un percorso in tre tappe per alleggerire l'impatto del nuovo regime commerciale sulle imprese dopo la fine dellaconfermata per fine anno.Ilreso noto dal Ministro Michael Gove, prevede dal'introduzione di dazi immediati - a seconda di come si concluderà il negoziato commerciale - solo su alcol e tabacchi, nonché su "prodotti standard" con pagamenti dilazionabili dii. Mentre da aprile i controlli e le dichiarazioni doganali diverranno esecutive anche per carne, animali vivi, derivati. E dao sul resto.