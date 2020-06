Doom Entertainment sigla contratto biennale con calciatore Zaniolo

Be

(Teleborsa) -, la nuova realtà partecipata al 51% dalla società quotatae dal cantante, sigla un importantee con la società di sport management, che segue l'atleta.L’accordo, dellaha l’obiettivo diponendo le condizioni per una sua piena affermazione, oltre che nella dimensione sportiva, nella gestione delle relazioni con il complesso eco-sistema di uno sport ad alta visibilità come il calcio italiano e facendone un riferimento per Brand nazionali ed internazionali."È ormai innegabile l’importanza dei social come veicolo di trasmissione dei valori e della positività di una persona come Nicolò", sottolinea il suo procuratore sportivo, agigungendo "come suo manager, da tempo cercavo di individuare la strada giusta per questa parte del suo percorso"."Federico, Fedez, ed il suo Team hanno mostrato in più occasioni una indiscussa capacità di valorizzazione del talento e non vi è nessundubbio che possano svolgere un ottimo lavoro valorizzando le molte doti di Nicolò Zaniolo", dichiara, Presidente di DOOM.Dopo questo acordo, Vigo e DOOM collaboreranno nello sviluppo dell’immagine di altri selezionati atleti tra quelli seguiti dall’agenzia di Claudio Vigorelli.