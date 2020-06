Giornata in tenuta per il comparto media dell'Italia (+0,61%)

indice media italiano

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo l', che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'che dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 8.149,2, in recupero dello 0,61% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dell'1,11% a 185.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,27% sui valori precedenti.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,84%.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,22%.avanza dell'1,12%.