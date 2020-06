Inflazione, Federconsumatori: "Sottostimato tasso rilevato dall'Istat"

(Teleborsa) -contesta lesia su base mensile che su base annua pubblicate dall. "Secondo l'Istituto – afferma l'Associazione in una nota – in seguito alla flessione dei prezzi dei carburanti e degli altri beni energetici, l'inflazione torna a valori negativi per la prima volta dal 2016. Ma il, poiché i prezzi registrati da Federconsumatori e segnalati dai cittadini mostrano invece aumenti consistenti, in particolare nell'agroalimentare e per i beni della cura della casa e della persona". Dalle rilevazioni di Federconsumatori emergono, infatti, "".In questo quadro di generale incertezza Federconsumatori continua a riscontrare "lee proprio per questo – viene sottolineato nella nota – è indispensabile intervenire sul piano economico e sociale per scongiurare un peggioramento della crisi ed erogare nel più breve tempo possibile bonus e agevolazioni nonché provvedere al pagamento della cassa integrazione". Per Federconsumatori "i provvedimenti non devono limitarsi a misure emergenziali e devono invece tradursi incapaci di assorbire e ammortizzare quanto più possibile le ripercussioni della crisi per far ripartire il Paese con nuove occasioni di crescita e di sviluppo".