Inflazione in Italia torna negativa: prima volta da ottobre 2016

(Teleborsa) - Nel mese di maggio. Lo annuncia l'indicando che l'indice dei prezzi al consumo ha registrato unasia su base mensile sia su base annua, con unarispetto al -0,1% della stima preliminare. Ad aprile la variazione tendenziale era stata nulla.A determinare questo andamento è soprattutto la(una delle componenti più volatili del paniere), che spingono la diminuzione dei prezzi dei prodottii a un’ampiezzache non si registrava da luglio 2009 (quando si attestò a -14,6%). I prezzi dei, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente da +2,5% a, mentre quelli dei(carrello della spesa), registrano una(da +0,8% di aprile).l’inflazione sale infatti ae la, che esclude energetici ed alimentari, si attesta aAnche la flessione mensile è dovuta per lo più alla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-4,2%), solo in parte compensata dall’aumento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+1,2%).per l’indice generale e a +0,6% per la componente di fondo.dei prezzi al consumo (IPCA)sia su base mensile sia su base annua (da +0,1% del mese precedente); la stima preliminare era -0,2%.Anche questa rilevazione - sottolinea l'Istat - è stata condizionata dall'emergenza sanitaria, che ha visto prolungarsi la sospensione delle attività di ampi segmenti dell’offerta di beni e servizi di consumo.