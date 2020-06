Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

Raytheon Technologies

3M

DOW

Walt Disney

Merck & Co

Home Depot

Chevron

IBM

Moderna

Discovery

Dish Network

Discovery

Ross Stores

Liberty Global

Liberty Global

SBA Communications

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,26%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.040 punti.Guadagni frazionali per il(+0,21%); senza direzione l'(-0,17%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,75%),(+1,41%),(+1,07%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.scende dell'1,30%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,71%),(+4,30%),(+4,28%) e(+3,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani, domani nel pomeriggio alle 14:30,, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio (8% nelle stime degli esperti).Mercoledì alle 16:30,, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio che, in base alle analisi degli esperti del settore, èI mercati sono in attesa del PhillyFed degli Stati Uniti (il precedente era -43,1 punti), previsto giovedì dopo le 14:30, per il quale gli analisti stimano -25 punti.