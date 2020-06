Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti, sul ritorno di. I contagi riemersi a Pechino, che hanno portato alla chiusura di diversi quartieri, si sono uniti ad alcunii, che confermano il rallentamento economico in atto. Occhi puntati suglia Roma e sulper la Brexit.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,39%.pesante, che segna una discesa di ben -1,58 punti percentuali, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,45%, seduta difficile per, che crolla dell'1,55%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,37%) a 18.629 punti.Risultato negativo a Milano per tutti i settori.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,05%) in scia agli ottimi dati di raccolta.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,69% sempre in scia alla positiva guidance Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -4,11%.Sensibili perdite per, in calo del 3,02%.In apnea, che arretra del 2,68%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,60%.del FTSE MidCap,(+1,81%),(+1,31%) e(+1,14%).La peggiore è, che ottiene -4,26%.