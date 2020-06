Rialzo controllato per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (+0,64%), seduta effervescente per Avio

comparto beni industriali a Milano

El.En

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 26.364,2, in recupero dello 0,64%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,52% a 775.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,43%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,57%.Tra le medie imprese quotate sul, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,42%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,95%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,91%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,58%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 3,42%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,51%.