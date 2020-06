Coronavirus: scendono i contagi, meno di 200 le terapie intensive

(Teleborsa) - A oggi, 16 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di, con un incremento rispetto a ieri di. Elaborati(28.107 ieri). Il rapporto tamponi/positivi è 0,44% (1,07% ieri).Il numero totale diè di 24.569, con una decrescita di 1.340 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi,sono in cura presso le, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri. 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri.21.091 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri isonoe portano il totale a 34.405. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526, con un incremento di 1.516 persone rispetto a ieri.Sono i numeri contenuti nel consuetosull'emergenzadella Protezione CivileNel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.233 in, 2.450 in, 1.405 in, 718 in, 463 in, 242 in, 1.129 nel, 601 nelle, 273 in, 353 in, 64 nella Provincia autonoma di, 806 in, 99 in, 468 in, 93 nella Provincia autonoma di, 18 in, 33 in, 10 in, 36 in, 65 ine 10 in