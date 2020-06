Emergenza coronavirus, Consob: mai così tante misure in pochi giorni

(Teleborsa) - "Senza precedenti leadottate in così pochi giorni dallain seguito alla crisi anch'essa senza precedenti dovuta alla pandemia da Covid-19, che determinerà quest'anno un calo delmondiale mai registrato in tutte le crisi del passato e che ha impattato fortemente sui mercati finanziari".E' quanto emerge dallaper l'anno 2019 sottolineando che "il, ossia durante la prima settimana diin Italia, ilregistrava una flessione da inizio anno pari al 36,6%. Soltanto in quel giorno, Piazza Affari perse circa il 17%. Per garantire trasparenza, stabilità e corretto svolgimento delle attività sui mercati finanziari, la Commissione ha adottato una serie di provvedimenti - alcuni dei quali su impulso dell'ESMA (The European Securities and Markets Authorityed, ndr) altri in autonomia.Tra gli interventiquelli su "short selling" e "posizioni nette corte", atti a fronteggiare l'estrema volatilità. Misure che hanno registrato una "positive opinion" da parte dell'ESMA. La Commissione ha inoltre deciso alcuneLa relazione segnala inoltre che per effetto di nuove norme, nel 2019 sono risultati in decisacomplessivo delle sanzioni irrogate dalla Consob. I procedimenti sanzionatori portati a compimento si sono ridotti a 47 (da 172 nel 2018) e il numero dei soggetti sanzionati e' sceso a 88 dai 418 dell'anno precedente, mentre il controvalore complessivo delle sanzioni si è più che dimezzato dai 22,2 milioni di euro del 2018 a 10,4 milioni di euro (di cui 4,3 milioni ad abusi di mercato, 4,5 milioni per illeciti relativi a offerte al pubblico e informativa societaria e 1,6 milioni nell'ambito di prestazioni di servizi di investimento).Spazio a un dato incoraggiante:nei board delle società quotate. Si legge: "Gli emittenti che hanno compiuto il secondo e il terzo rinnovo dell'organo amministrativo dopo l'entrata in vigore della legge 120/2011 hanno raggiunto al mese di giugno 2019 una presenza femminile media nei board pari ale nel 100% delle società. Rimane però marginale il ruolo di: le donne sono Ad in 15 società che rappresentano appena il 2,5% del mercato per capitalizzazione".Il report rileva inoltre che sonoa fine 2018, le società quotate alla Borsa di Milano che collegano la componente variabile (di breve e/o lungo termine) delle remunerazioni degli amministratori delegati a parametriovvero a un approccio sostenibile agli investimenti, che tenga in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance. Queste società appartengono in prevalenza all'indice(22 casi, pari al 65% dell'indice).Infine, tra le società quotate prende piede ilA maggio 2020, l'istituto del voto maggiorato risulta previsto statutariamente dai. L'istituto, a seguito di un periodo di maturazione di 24 mesi, è operativo peri, in cui almeno un azionista ha ottenuto la maggiorazione.