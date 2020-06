Il comparto tecnologico a Milano effervescente (+3,57%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 14 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 88.266, dopo un esordio a 87.386,1.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,64%.Tra leitaliane, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,26%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,17%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,00%.Su di giri(+2,96%).