Intesa Sanpaolo, CdA delibera aumento capitale a servizio OPS UBI

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2020, ha deliberatoa pagamentopreventiva avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie diInoltre, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a fornire una serie di informazioni inerenti alla descrizione dei beni oggetto di conferimento: il valore ad essi attribuito, la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai beni al fine della determinazione di capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto.La deliberazione seguerilasciata il 2 giugno 2020 in merito alle modifiche statutarie di Intesa Sanpaolo connesse all'aumento di capitale, nonché alla computabilità delle azioni da emettersi in tale contesto tra i fondi propri di Intesa Sanpaolo quale capitale primario di classe 1.