L'indice del settore costruzioni italiano brillante (+5,68%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino principale

Buzzi Unicem

listino milanese

Salini Impregilo

Carel Industries

Astaldi

Panariagroup

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 31.932,8, balzando del 5,68% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 18 punti, dopo un avvio a quota 403.Nel, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,00%.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,02%.Vola, con una marcata risalita del 2,99%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,74%.Brilla, con un forte incremento (+2,31%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,11%.