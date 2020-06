Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo aver invertito rotta sulla scia dell'avvio del. Ilche sale dello 0,62% a 25.763 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,83%.Positivo il(+1,17%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,71%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,38%),(+1,06%) e(+1,00%).del Dow Jones,(+2,60%),(+2,25%),(+2,22%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,26%.scende dell'1,16%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+7,39%),(+5,93%),(+4,10%) e(+3,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,59%.Calo deciso per, che segna un -1,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.