Stati Generali, Conte: "A settembre il piano Recovery Italia"

(Teleborsa) - "A settembre verrà presentato il pianocon una serie di progetti specifici, anche sulla base delle risorse che verranno stanziate dal Recovery Fund europeo. Lo ha detto il Premierin apertura della terza giornata degliin corso aa Roma."Siamo consapevoli che gli effetti delladevono ancora dispiegarsi", ha aggiunto il Presidente del Consiglio anticipando, per questo, che "non possiamo escludere altri interventi" per fronteggiare l'emergenza e trascinare fuori il Paese dall'affanno.Conte ha poi rivendicato"Abbiamo messo in campo" sottolineando che "in Europa siamo ilper risorse mobilitate".Oggi, martedì 16 giugno, al Casino del Bel Respiro protagonistiAd aprire le danze, intorno alleConfcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Cna. Successivamente interverranno Unioncamere, Federdistribuzione, Federterziario, Cncc e Assoeventi. Nel pomeriggio, dopo una pausa, sarà la volta delle Alleanza delle cooperative italiane e UeCoop e infine di Abi, Ania, Assogestioni e Federcasse.