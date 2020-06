Andamento positivo per i listini europei. Debole Milano

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

sanitario

costruzioni

tecnologia

materie prime

vendite al dettaglio

immobiliare

Recordati

Nexi

Fineco

Amplifon

Tenaris

Atlantia

CNH Industrial

BPER

doValue

Carel Industries

Italmobiliare

Juventus

Piaggio

MARR

FILA

Saras

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,05%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,122. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.724,8 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 37,91 dollari per barile, in calo dell'1,22%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,35%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%,è stabile, riportando un moderato +0,17%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,88%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,20% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 21.345 punti.Poco sotto la parità il(-0,38%); in frazionale progresso il(+0,28%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,62%),(+1,78%) e(+0,77%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-3,11%),(-1,92%) e(-0,75%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,27%),(+3,09%),(+2,56%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%.In caduta libera, che affonda del 2,00%.del FTSE MidCap,(+5,26%),(+1,71%),(+1,66%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,97%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,30%.Sensibili perdite per, in calo del 2,07%.Tra lepiù importanti:01:50: Bilancia commerciale (atteso -560 Mld ¥; preced. -931,9 Mld ¥)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,7%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,5%; preced. 0,8%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. -25,8%).