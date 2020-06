Borsa Italiana e Polizia di Starto siglano protocollo per crimini informatici

London Stock Exchange)

(Teleborsa) - Siglatoper la prevenzione e il contrasto deiche hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi di particolare rilievo per il Paese. La convenzione, firmata digitalmente dal Capo della Poliziae dall’Amministratore Delegato di Borsa Italiana, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica.(Gruppoche fa uso di sistema di negoziazione completamente elettronico,e la protezione dei suoi sistemi informatici è da considerarsi necessaria per assicurare il pieno compimento della propria funzione aziendale.L’accordo rappresenta una tappa significativa nel processo di costruzione di una fattivanell'ambito del contrasto al cybercrime.Per latale compito viene assicurato dalper la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che da anni si occupa della tutela delle reti informatiche di realtà, sia pubbliche che private, di rilievo nazionale e di importanza strategica per il paese.“La sicurezza informatica e la protezione dei dati sono sempre stati una nostra priorità” ha dichiaratoi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana. “Con questo accordo rafforziamo la collaborazione con la Polizia di Stato, consapevoli che la Cyber Security richieda oggi uno sforzo di sistema e debba essere uno dei punti dell’agenda della ripresa e dello sviluppo strategico del Paese”.