Eni entra a far parte della Voluntary Principles Initiative

Eni

(Teleborsa) - L’Assemblea plenaria annuale della(VPI) 2020, un‘iniziativa multistakeholder dedicata al rispetto deinella gestione delle operazioni di Security, ha approvato all’unanimitàcome “”.La partecipazione – spiega in una nota Eni – consolida l’impegno della società nel promuovere il dialogo con le istituzioni per affermare il rispetto dei principi fondamentali in materia dinella gestione delle operazioni dia supporto delle proprie attività.La, nata nel 2000 con lo scopo di riunire governi, importanti organizzazioni non governative internazionali e le più grandi aziende del settore dell'estrazione, dello sviluppo delle risorse naturali e dell'energia nel dialogo contro le violazioni e gli abusi dei diritti umani legati alla, stabilisce un set di principi divenuti uno standard riconosciuto a livello globale incentrati sulla promozione e la protezione deiin tutto il mondo e sul ruolo costruttivo che imprese, governi e società civile possono svolgere insieme nel promuovere questi fondamentali obiettivi.Nel rispetto di tali principiha introdotto nella propria practice operativa, già da diversi anni, attività che hanno permesso alla Security di Eni di promuovere iniziative die diin 14 Paesi, a favore di rappresentanti delle istituzioni locali nonché di favorire l’inserimento di clausole per il rispetto dei diritti umani nei contratti relativi alla fornitura di servizi di security.Unparticolarmente sentito che sottolinea l’importanza che Eni dedica alla difesa dei diritti umani e che, come azienda internazionale, da sempre individua nellauna risorsa preziosa e irrinunciabile.