comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Ftse SmallCap

Aquafil

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 13.884,9 al di sotto di 170,8 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,55%, dopo un inizio di seduta a quota 1.085.Tra le azioni del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,65%.