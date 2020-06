Piazza Affari e Borse UE proseguono trend positivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono il rally avviato la vigilia, sulla scia del sostegno offerto dalle banche centrali (anche la Fed ha avviato il pano anti pandemia di acquisto di Corporate Bond).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,125. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%, seduta buona per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%, bene, che mostra un progresso dello 0,57%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.663 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,02%),(+3,60%),(+2,70%) e(+1,83%).La peggiore è, che scivola dell'1,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.del FTSE MidCap,(+3,30%),(+2,63%),(+2,62%) e(+1,95%).Vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.