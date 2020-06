Riapertura centri estivi: meno posti e prezzi più alti

(Teleborsa) - Con le ultime riaperture decise per ilvia libera anche per i, ma con qualcheI primi a riaprire saranno quelli, entro fine mese lo faranno anche quelliTra norme da rispettare e spese in più in termini di– un adulto ogni 5 bambini per l’età dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), 1 educatore ogni 7 bambini per la scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) e 1 animatore ogni 10 adolescenti per la scuola media e superiore (dai 12 ai 17 anni) – i primi a subire unasono stati iPrevisto anche che ilsia portato, controllo della, uso dellaquando non si potrà mantenere la distanza edegli spazi.Ilha previsto, però, un%: per chi ha intenzione di iscrivere il proprio figlio in un centro estivo vuol dire mettere in preventivo una"Ilconcreto – ha attaccato l’associazione dei consumatori – è che il bonus da 1.200 euro varato dal Governo nel decreto Rilancio per sostenere le famiglie sul fronte dei centri estivi e ricreativi abbia dato il via alle, portando ad un generalizzato rincaro dei listini".