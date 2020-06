Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.326 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.137 punti.Sale il(+1,03%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,47%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,85%),(+0,72%) e(+0,62%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,86%) e(-0,41%).del Dow Jones,(+1,29%),(+1,25%),(+1,18%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,04%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,37%.Al top tra i, si posizionano(+3,60%),(+3,24%),(+3,16%) e(+3,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,50%.In caduta libera, che affonda del 2,09%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.